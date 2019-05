Verdachte steekpartij Mondriaan langer vast

Een 51-jarige psychiatrische patiënt die wordt verdacht van een steekpartij bij ggz-instelling Mondriaan in Maastricht, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Maastricht beslist.

De man, cliënt bij Mondriaan, verwondde afgelopen woensdag vier mensen in de instelling. Hij raakte zelf ook gewond. Als gevolg van de steekpartij moesten twee medewerkers, een cliënt en de verdachte naar het ziekenhuis worden gebracht. Na behandeling werd de verdachte in de boeien geslagen. Sindsdien zit hij vast.

Volgens De Limburger zat drievoudig moordverdachte Thijs H. op dat moment op de gesloten afdeling van Mondriaan. Hij zou van de consternatie gebruik hebben gemaakt om weg te lopen. H. werd later die woensdag na een klopjacht gearresteerd.

Beide zaken staan verder los van elkaar, lieten politie en justitie eerder al weten.

Thijs H. was volgens justitie in behandeling bij Mondriaan. Mondriaan zelf wil hier niets over kwijt, zolang de politie onderzoek doet.

Mondriaan biedt geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen. Het gaat om behandelingen voor hele lichte psychische aandoeningen tot hele zware en complexe psychiatrische problemen, zoals autisme, angststoornissen, stemmingsstoornissen, (dreigend) delictgedrag, persoonlijkheidsproblematiek, psychotrauma, psychose en schizofrenie en verslavingsproblemen.