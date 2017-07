Verdachte steekpartij metro blijft vastzitten

De verdachte van een dodelijke steekpartij in de Amsterdamse metro blijft nog zeker veertien dagen vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldde maandag dat de verdachte het slachtoffer vermoedelijk „willekeurig heeft gekozen”: de mannen kenden elkaar waarschijnlijk niet.

Door de steekpartij in een volle metro kwam vorige week een 38-jarige man om het leven. De dader sloeg daarop op de vlucht, maar de politie kon al snel een 27-jarige verdachte arresteren. Hij is maandag voorgeleid, waarbij de rechter-commissaris hem voor twee weken in bewaring heeft gesteld.

Over het motief voor de fatale steekpartij is nog niets bekend. De rechter-commissaris heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de „geestelijke vermogens” van de verdachte, die op 14 augustus moet verschijnen voor de Amsterdamse rechtbank. Die moet beslissen over het verlengen van de voorlopige hechtenis.