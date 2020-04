De politie in Vlissingen is op zoek naar de dader van een steekpartij die zondagavond plaatsvond. Toen werd een 25-jarige man uit de Zeeuwse stad gewond gevonden aan de Toutenburg.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en is nog niet in staat een verklaring af te geven, aldus de politie. Die gaat ervan uit dat het steekincident plaatsvond op een pleintje bij de Sterkenburg.