Verdachte steekpartij Den Haag blijft vast

De 31-jarige verdachte van de steekpartij in Den Haag blijft de komende negentig dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag woensdag besloten. De verdachte stak op Bevrijdingsdag drie mensen neer in de buurt van het station Hollands Spoor. Ze zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De politie schoot de man neer. Hij zit sindsdien in voorarrest en ligt in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

De man zou tijdens zijn actie Allahu akbar (Allah is groot) hebben geroepen. De man stond bekend als een verward persoon en was psychiatrisch patiënt. Maar er is ook onderzoek naar mogelijke terroristische motieven van de man. Zo was er begin maart een anonieme melding bij de politie binnengekomen over mogelijke terroristische plannen van de verdachte. In zijn woning in Den Haag is vooralsnog geen materiaal gevonden dat wijst op een terroristisch gedachtegoed, meldde het Openbaar Ministerie eerder.

Justitie verdenkt de man van drie pogingen tot moord en bedreiging van iemand in een café.