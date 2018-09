Verdachte steekpartij Amsterdam had terroristisch motief

De negentienjarige Afghaan die vrijdag twee personen neerstak op Amsterdam CS, handelde met een terroristisch motief. Dat is gebleken uit de eerste verklaringen van de verdachte, zo maakte de gemeente Amsterdam zaterdag bekend.

De naam van de verdachte is Jawed S. Hij heeft een Duitse verblijfsvergunning. De politie gaat ervan uit dat hij helemaal alleen handelde, zo lichtte een woordvoerder van de politie toe.

Het onderzoek is nog in volle gang om zijn motief in beeld te brengen. Hierbij is intensief contact met de Duitse autoriteiten. Inmiddels heeft de Duitse politie op verzoek van de Nederlandse justitie huiszoeking verricht in de woning van de verdachte in Duitsland. Daarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen die zullen worden onderzocht. De politie maakt niet bekend in welke Duitse stad de huiszoeking heeft plaatsgevonden.

Zoals bekend gemaakt door lokale driehoek richt onderzoek steekincident Amsterdam zich op terroristisch motief. Deze verwerpelijke daad past helaas in huidige dreigingsbeeld. Het dreigingsniveau blijft 4 van 5. We volgen de ontwikkelingen. Geen aanleiding tot extra maatregelen. — DickSchoof (@DickSchoof) September 1, 2018

Aanstaande maandag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit in beperking, wat inhoudt dat hij enkel contact mag hebben mijn zijn advocaat.

De Amsterdamse driehoek heeft gekeken of het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad. Daarvoor is op dit moment geen aanleiding, zo is het oordeel. Hierover is ook nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De politie heeft laten weten dat de twee slachtoffers willekeurig gekozen zijn door de verdachte en dat het ook andere mensen hadden kunnen zijn.