Een vrouw is dinsdagochtend met ernstige verwondingen opgenomen in een ziekenhuis na een steekincident in haar woning aan de Buisweg in Hilversum. De verdachte maakte zich uit de voeten. De politie zette daarop de omgeving van de woning af en begon een zoekactie in de buurt.

De man werd later in de ochtend aangehouden en zit vast. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij vermoedelijk in de relationele sfeer.