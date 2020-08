‘Verdachte stak in Maas gevonden vrouw dood uit zelfverdediging’

De 38-jarige Fabian E. zegt dat hij uit zelfverdediging eind vorig jaar zijn voormalige vriendin heeft doodgestoken. De twee zaten eind december samen in de auto die in de Nieuwe Maas in Rotterdam terecht was gekomen. E. werd door omstanders op de kant geholpen, hij was zwaargewond en had onder meer een steekwond in de hartstreek.

Nadat de auto uit het water getakeld was, werd het lichaam van het 38-jarige slachtoffer gevonden. De uit Oekraïne afkomstige Rotterdamse was met tientallen messteken om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie denkt onder meer omdat er zo vaak is gestoken, dat er geen sprake kan zijn van noodweer. Ook het feit dat E. pas na uren vertelde dat er nog iemand in de auto zat, zou volgens het OM wijzen op een misdrijf.

De advocaat van E. wees erop dat dit zijn cliënt niet aangerekend mag worden. „Hij was in zijn hart gestoken, ternauwernood aan de verdrinkingsdood ontkomen, onderkoeld. Hoe helder van geest zou u zijn?” Volgens de advocaat begon de vrouw met steken en moest E. zich verweren terwijl hij aan het autorijden was. Hij zou daarbij het mes te pakken hebben gekregen. De twee zouden een onstuimige knipperlichtrelatie hebben gehad.

E. zit sinds eind vorig jaar in de cel. De rechtbank ging niet mee in het verzoek van de advocaat om hem vrij te laten. De man staat op de wachtlijst om ter observatie opgenomen te worden in het Pieter Baan Centrum. Pas daarna kan de zaak inhoudelijk behandeld worden. Wanneer dat zal zijn, is ongewis.