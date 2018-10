Verdachte Staatsliedenbuurt droeg plaksnor

Een van de verdachten die dinsdag werd aangehouden in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, waarbij een motoragent een van hen neerschoot, droeg een opvallende plaksnor op zijn bovenlip. Een alerte buurtbewoner vertrouwde het zaakje niet en waarschuwde de politie, maakte de politie woensdag bekend.

Een motoragent zag op de De Wittenkade dat een van de twee verdachten een vuurwapen had en schoot hem neer. Volgens De Telegraaf is de neergeschoten verdachte Heineken-ontvoerder Frans Meijer. De politie wil over de identiteit van de verdachten alleen kwijt dat het mannen van 65 en 26 jaar zijn. Er is ook een vuurwapen in beslag genomen.

De politie is bezig met uitgebreid onderzoek naar wat het aangehouden tweetal precies van plan was en roept daarbij de hulp in van getuigen. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten door de motoragent.