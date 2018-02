Verdachte schutter ‘vergismoord’ ontkent

De 35-jarige Tony D. zegt dat hij niks te maken heeft met de ‘vergismoord’ op Djordy Latumahina in oktober 2016 in Amsterdam. „Ik zit middenin een poppenkast, het is een nachtmerrie”, zei hij tegen de rechtbank in Amsterdam tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet D. als de tweede schutter in deze zaak. Volgens de officier vertoont zijn uiterlijk, blank en kaal, sterke overeenkomsten met het signalement van de dader. Ook zou hij in de week voorafgaand aan de liquidatie contact hebben gehad met enkele medeverdachten. In totaal verdenkt het OM zeven personen van betrokkenheid bij de moord.

D. stond voor het eerst voor de rechter in deze zaak. Hij werd in november aangehouden na een undercoveractie, waarbij twee agenten zich voordeden als leden van een Molukse motorclub en de partner van de verdachte benaderden.