Verdachte schoolmoord Rotterdam blijft in cel

De 31-jarige Rotterdammer Bekir E. die wordt verdacht van het doodschieten van de 16-jarige Humeyra Ergincanli, blijft de komende veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris bij de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten.

Het meisje werd dinsdag doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De verdachte werd kort daarna in de buurt gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de man van moord dan wel doodslag. E. zit vast in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.