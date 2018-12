Verdachte schoolmoord mishandelde eerder exen

De 31-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht dat hij de 16-jarige Humeyra Ergincanli doodschoot, was niet alleen gewelddadig tegen haar maar ook tegen andere jonge vrouwen met wie hij een relatie had. Dat gebeurde vooral als zij afstand van hem namen. Verdachte Bekir E. toonde dan „afdwingend, eisend, dreigend en fysiek agressief gedrag”.

Dat staat in een reclasseringsrapport dat in augustus over hem werd opgesteld in verband met een rechtszaak over de mishandeling en bedreigingen van Humeyra. In het vonnis van de politierechter van 16 augustus, dat donderdag is gepubliceerd, staat dat E. al eerder werd veroordeeld voor agressie en bedreigingen. Daarom kwam hij er niet vanaf met een werkstraf maar kreeg hij zes weken celstraf opgelegd.

Het meisje werd dinsdag doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De verdachte werd kort daarna in de buurt aangehouden.