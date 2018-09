Verdachte schietpartij wil niet naar België

De 38-jarige Mark van den B., verdacht van betrokkenheid bij die schietpartij in het Belgische Spa waarbij een politieman werd gedood, verzet zich tegen zijn uitlevering. Volgens Van den B. was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en heeft hij een rol gehad in het dodelijke geweld.

Vrijdag verweerde Van den B. zich voor de internationale rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam, dat het Belgische uitleveringsverzoek behandelt. Eerder op de dag verzette verdachte Cyril T. zich daar eveneens tegen, op dezelfde gronden als Van den B. Beide mannen zeggen onschuldig te zijn. De agent zou zijn doodgeschoten door de broer van Cyril, Yvo T.

De schietpartij deed zich voor in de nacht van 25 op 26 augustus. Yvo T. kon de ochtend na het het geweld worden opgepakt en zit in België vast. De Belgische justitie is nog volop bezig met het onderzoek en wil Van den B. en Cyril T. kunnen horen. Zij zijn beiden verdachte in de zaak. De Belgen willen onder meer antwoord op de vraag waarom zij in zijn gevlucht. De twee mannen hebben zich in Nederland bij de politie gemeld.