Verdachte schietpartij Helmond overleden

Een 32-jarige Helmondse verdachte van een schietpartij in zijn woonplaats is vrijdagavond overleden aan de verwondingen die hij opliep toen hij tijdens een politieachtervolging uit een rijdende vluchtauto sprong. Dat meldt de politie. Een 25-jarige medeverdachte uit Montfort zit nog vast.

De twee mannen zouden betrokken zijn geweest bij een schietincident donderdagmorgen vroeg, waarbij door de voordeur van een woning in de Zeppelinstraat werd geschoten. De bewoner raakte daardoor gewond aan de onderbenen.

Na het schietincident gingen de twee verdachten er in een auto vandoor, waarna de politie de achtervolging inzette. In Deurne sprong de Helmonder, die bijrijder was, uit de auto. Hij raakte daardoor zwaargewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder reed door, maar werd later in Helmond aangehouden.