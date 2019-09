Verdachte schietpartij Geervliet opgepakt

De politie heeft in het Overijsselse buurtschap Witte Paarden bij Steenwijk een 34-jarige man uit het Drentse Vledder aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in het Zuid-Hollandse plaatsje Geervliet. Bij die schietpartij zondagavond is een man gewond geraakt.

De schutter wist in eerste instantie te ontkomen, maar de zoektocht van de politie naar de schutter leidde maandagavond tot de aanhouding. Het slachtoffer, een 38-jarige man uit Den Haag, is na het schietincident met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert buiten levensgevaar.