Een 25-jarige man die afgelopen weekend werd aangehouden na een schietpartij in de Leuvenaarstraat in Breda is vrijgelaten. De man was er niet bij betrokken, blijkt uit politieonderzoek.

Vrijdagavond werd in de Leuvenaarstraat vanuit een auto op een 39-jarige man geschoten. Die raakte gewond en moest naar het ziekenhuis voor behandeling.