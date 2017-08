Verdachte schietpartij Alphen aangehouden

De politie heeft een 37-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De man werd sinds zaterdagavond gezocht na een schietincident op een woonwagenkamp in zijn woonplaats. De man meldde zich dinsdag zelf op het bureau.

Zaterdag raakten twee Alphenaren van 22 en 41 jaar gewond toen zij onder vuur werden genomen in het kamp aan het Goudse Rijpad. De verdachte vluchtte weg. De identiteit van de schutter was die avond al bekend, maar een grote zoekactie naar de man in de omgeving en een doorzoeking van een huis bleken tevergeefs.

De recherche moet de verdachte nog verhoren. Hij wordt deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.