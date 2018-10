Verdachte schietincident Zaandam meldt zich

Een van de mannen die worden gezocht voor het schietincident vorige week vrijdagnacht op de Burcht in Zaandam, heeft zich donderdag zelf gemeld op het politiebureau in Zaandijk. Het is de 24-jarige Gilano H. Naar zijn broer Giovanni H. (32) wordt nog gezocht.

De verdachte wordt verhoord en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij wordt verdacht van het medeplegen van poging tot moord op een negentienjarige man uit Zaandam. Het slachtoffer werd tot tweemaal toe beschoten en raakte daardoor ernstig gewond. Eerst gebeurde dat bij een conflict op de Burcht. Kort daarna werd hij opnieuw onder vuur genomen. Dat was bij het Zaans Medisch Centrum, waar hij zich wilde laten behandelen.

Donderdag gaf de politie de foto’s en volledige namen van de twee broers vrij. Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de verdachten.