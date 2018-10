Verdachte schietincident Delft voorlopig vast

De rechter-commissaris in Den Haag heeft vrijdag het voorarrest verlengd van een 21-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident op 8 oktober in de Breestraat in Delft.

Op de bewuste dag zouden twee verdachten een wapen op een coffeeshop hebben gericht. Dit werd gezien door een agent in burger, die daarop op de verdachten schoot. Zij gingen er op een scooter vandoor en werden beschoten door de politie.

Later werd in Zoetermeer een 18-jarige man gewond voor een ziekenhuis gelegd. Hij bezweek vervolgens aan zijn verwondingen. Het staat volgens het OM op dit moment niet vast dat deze man betrokken is geweest bij het incident in de Breestraat.