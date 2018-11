Verdachte schietincident bij school nog vast

De jongen die maandag werd aangehouden na een schietincident bij een middelbare school in Amsterdam-Oost, zit nog vast. Dat heeft te maken met het onderzoek, zegt de politie. Hoe oud hij is en waarom hij met een vuurwapen in de weer was, kan een woordvoerster niet zeggen.

De jongen was aan het schieten met een gaspistool, een omgebouwd vuurwapen waarmee alleen knalpatronen kunnen worden afgevuurd, geen kogels. Hij deed dat in de buurt van het Pieter Nieuwland College bij de Nobelweg. Mogelijk ging er een ruzie aan het schietincident vooraf.

Drie andere jongens die op dezelfde plek werden opgepakt omdat ze zich niet wilden identificeren, zijn weer vrij.