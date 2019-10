Verdachte Ruinerwold „zat bij sekte en was hebzuchtig”

De 58-jarige Oostenrijker Josef B., die mogelijk jarenlang een vader en zes van zijn kinderen vasthield in een boerderij in Ruinerwold, zat vroeger bij een sekte. Hij voelde zich „beter dan Jezus”, zo zegt een broer van de man.

Timmerman B. had een „zeer sterke overredingskracht”, tekende het Algemeen Dagblad donderdag op uit de mond van zijn broer Franz. Josef B. zou „hebzuchtig, heel berekenend en onvoorspelbaar zijn. Hij wilde altijd geld en was voortdurend uit op zijn eigen voordeel.”

Altaartje

Josef B. groeide op op een boerderij op een afgelegen plek in Oostenrijk. Zo’n dertig jaar geleden zou hij tijdens zijn dienstplicht in aanraking zijn gekomen met een „vage” sekte, aldus zijn broer. „Hij zei dat hij zich beter voelde dan Jezus.”

In die tijd zou B. ook de man hebben leren kennen die met zes van zijn kinderen jarenlang afgezonderd leefde op de boerderij in het Drentse Ruinerwold. Justitie maakte woensdag bekend dat Josef B., die huurder van de boerderij was, wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen.

Van 1998 tot ongeveer 2008 woonde B. bij een tante in Oostenrijk. „Zo quasi-strenggelovig als hij vroeger was, zo heidens gedroeg hij zich toen”, zegt zijn broer. „Een door die tante ingericht altaartje in haar woning, verwijderde hij botweg.”

Het gezin dat opgesloten zat in de boerderij heeft een link met het ongeveer 15 kilometer verderop gelegen Zwartsluis. Daar onderzocht de politie woensdag twee locaties.

Het Dagblad van het Noorden meldt dat de vermeende vader (Gerrit, die inmiddels 67 jaar is) in 2004 speelgoedwinkel Natural Homes startte. De winkel ging snel weer dicht, maar de huur werd naar verluidt wel betaald. Het pand is verwaarloosd. Een inwoonster van Zwartsluis noemt Gerrit en zijn vrouw „heel lieve en aardige mensen.” Medio 2004 zou de echtgenote zijn overleden.

Josef B. en het gezin waren in het verleden waarschijnlijk buren in het Overijsselse Hasselt, meldde RTV Drenthe woensdag. „Bij de achterdeur werd er een deur in de schutting gemaakt. Zo konden ze naar elkaar toe zonder de voordeur of achtertuin te gebruiken”, meldt een oud-buurvrouw. Volgens haar leidde het gezin in Hasselt een teruggetrokken bestaan. Kinderen zouden niet op straat spelen. Het gezin zou naast de zes ‘opgesloten’ kinderen nog drie oudere kinderen tellen.

Opvallend is dat de 25-jarige zoon (die Jan zou heten) die ontsnapte uit de boerderij en onlangs alarm sloeg in een kroeg in Ruinerwold, actief was op internet. Afgaand op zijn berichten op LinkedIn kregen de kinderen kennelijk een soort thuisonderwijs. „Voor mij heeft persoonlijke connectie altijd vooraan gestaan, dankzij mijn ouders die altijd al hun tijd aan ons persoonlijke onderwijs besteedden.” Over zijn ouders schrijft hij: „In 2004 overleed Ma en iedere dag zorgen wij nu met plezier voor Pa.” De zoon waagde zich kennelijk soms buiten de boerderij. Hij zette recent in het donker genomen foto’s van Ruinerwold op Facebook.

Kleuter

De jongeman schrijft op een ietwat hoogdravende manier over ondernemerschap: „Ooit wil ik bij iedere persoon op aarde die ik aankijk zien dat ze de kans hebben gekregen om te zijn wie ze willen en kunnen zijn. Hoe wil ik waardevol zijn? Mijn netwerk wereldwijd uitbreiden en dan... Ik geloof dat iedereen creatief is op zijn of haar manier en dat de wereld ieders waarde en creativiteit nodig heeft, zelfs van die kleuter in Jemen die op dit moment van de honger sterft. Ik wil mijzelf inzetten zodat iedereen die kans krijgt om tot de top van creativiteit, vaardigheid en waardering te groeien.”