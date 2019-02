Verdachte roofmoord vrouw (85) vrijgelaten

De rechtbank in Den Haag heeft een 35-jarige vrouw die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige roofmoord op de hoogbejaarde Ans van der Meer uit Den Haag in 2017 vrijgelaten, zegt een woordvoerder van de rechtbank.

De reden van de vrijlating van Najma Z. is dat de rechtbank niet verwacht dat de straf voor de vrouw hoger zal zijn dan de tijd die ze in voorarrest heeft gezeten. Een andere verdachte in de zaak, haar 44-jarige partner Paul O., blijft wel vastzitten. Het Openbaar Ministerie (OM) had zestien jaar celstraf geëist tegen de twee. Het OM verdenkt haar niet alleen van betrokkenheid bij de moord, maar ook van het witwassen van geld dat is overgehouden aan de roof.

Het 85-jarige slachtoffer werd eind juni 2017 dood in haar flat in Loosduinen gevonden door vriendinnen. Ze was ernstig toegetakeld, haar borstbeen was gebroken, evenals een borstwervel, negen ribben en neus. Ze lag in haar slaapkamer onder een berg kleding. Ze stierf door verstikking. Haar sieraden, geld en bankpassen waren gestolen.

Een woordvoerster van het OM noemt de vrijlating „opmerkelijk”. „Wij zijn ervan overtuigd dat ze betrokken is bij de moord. Anders hadden we dat ook niet opgenomen in de eis.” De vrijlating lijkt erop te duiden dat de vrouw enkel gestraft wordt voor het witwassen en niet voor de moord. „Maar of dat ook zo is, weten we pas als we het vonnis hebben”, aldus de woordvoerster.

De rechter doet uitspraak in de zaak op 5 maart.