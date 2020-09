Verdachte rijdt in op politie in centrum Amsterdam

Een verdachte is vrijdagochtend vroeg op het Muntplein in Amsterdam ingereden op een politieauto. Daarna is de verdachte weggereden, waarbij twee politiemotoren die op de weg waren geplaatst om de verdachte tegen te houden werden overreden, meldt de politie.

In de aangereden politieauto zaten politiemensen, op de motoren zaten geen bestuurders. Onderzocht wordt nog welke verwondingen de agenten hebben opgelopen. De verdachte is aangehouden. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft de politie geschoten en pepperspray gebruikt. De verdachte is niet gewond geraakt.