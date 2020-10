Verdachte poging ontvoering vrouw in Den Bosch opgepakt

Een 45-jarige man uit Vlijmen is opgepakt op verdenking van een poging tot ontvoering in Den Bosch in mei 2019. De man werd afgelopen week aangehouden na ruim anderhalf jaar onderzoek.

Op 6 mei vorig jaar reed rond 22.30 een man in een bestelbus op een 59-jarige vrouw af, die op een fiets zat. De vrouw viel hierdoor van haar fiets in de berm, waarna de man haar probeerde de bus in te slepen. Zij wist de deur dicht te schoppen, waarna de man op de vlucht sloeg.

Sindsdien heeft de politie meerdere getuigenoproepen gedaan om meer te weten te komen over de dader. Uiteindelijk leidden DNA-sporen die ter plekke werden aangetroffen naar de verdachte, die al in hechtenis zat vanwege een andere zaak.