Verdachte opnieuw aangehouden na dood vrouw in Nijkerk

De politie heeft zaterdag in een woning in Nijkerk een 46-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden. Het gaat om de vrouw die eerder deze week ook al was aangehouden in het lopende onderzoek naar de dood van een vrouw in een woning aan het Brücknerlaantje in Nijkerk.

De vrouw was donderdag aangehouden als verdachte, maar ze werd vrijdag door de rechter-commissaris heengezonden. Kort daarna kreeg de politie echter nieuwe informatie waarop de vrouw weer is gearresteerd.

Bij de aanhouding van de vrouw in de woning trof de politie zaterdag ook een persoon aan met verwondingen.

De politie vermoedt dat er sprake is van poging tot zware mishandeling. In verband hiermee is zaterdag ook een 47-jarige man in Amsterdam aangehouden. Hij en de 46-jarige vrouw worden verdacht van poging tot moord dan wel poging tot doodslag op de persoon die zaterdag werd aangetroffen.

De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht.