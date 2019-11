Verdachte opgepakt voor steekincident

De politie heeft een man uit Oss aangehouden in het onderzoek naar een steekincident en poging tot brandstichting in Heeswijk-Dinther afgelopen weekend. De opgepakte man wilde vermoedelijk brand stichten in een bedrijfspand aan De Morgenstond. Toen hij werd betrapt, zou hij een 43-jarige man uit Schijndel in zijn hals hebben gestoken.

Het slachtoffer betrapte de verdachte vrijdagnacht in het pand. Hij was naar het bedrijfspand, dat van zijn vader is, gereden omdat hij op afstand op bewakingsbeelden had gezien dat er iemand rond het pand scharrelde. Ter plekke vochten de twee met elkaar, waarbij het slachtoffer werd gestoken. De verdachte ging er vervolgens vandoor.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen, maar kon daarna naar huis. Het onderzoek leidde naar de 21-jarige verdachte uit Oss. Die werd maandag rond 01.30 uur in een huis in Oss aangehouden.