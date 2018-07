Verdachte opgepakt voor brand Hoge Veluwe

De politie heeft iemand aangehouden op verdenking van brandstichting in Nationaal Park De Hoge Veluwe. In het natuurgebied ging dinsdag zo’n 4 hectare heide in vlammen op. Over de aanhouding kon een woordvoerster van de politie dinsdag nog geen details geven.

Recreanten die in het gebied waren, vertrokken snel toen ze rookwolken zagen en een brandlucht roken.

De brand woedde in een uithoek van het park, Oud Reemst. Het is een populair fietsgebied. De directie van De Hoge Veluwe heeft bezoekers opgeroepen hier voorlopig weg te blijven. Bezoekers aan andere delen van het park lopen geen gevaar, aldus de directie.