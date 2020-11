Verdachte opgepakt na gewelddadige dood vrouw Blerick

De politie heeft vrijdag een verdachte opgepakt in verband met de dood afgelopen maandag van een inwoonster van Blerick, een deel van Venlo. De vrouw werd dood in haar woning aan de Frederik Hendrikstraat gevonden. Volgens de politie is ze door een misdrijf om het leven gekomen.

De politie wil niet zeggen of de verdachte een man of een vrouw is. Wel zei een woordvoerster dat de politie uitgaat van mogelijk geweld in de relationele sfeer.

Donderdag vond sectie plaats op het lichaam van de vrouw, en sindsdien gaat de politie uit van een misdrijf. Meer wil de politie vrijdag niet zeggen in het belang van het onderzoek.