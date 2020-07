Verdachte opgepakt na dood man uit Geleen

De politie heeft woensdag in Maastricht een 50-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een man uit Geleen. Volgens de politie werd de 55-jarige Gelener in de nacht van 24 op 25 december vorig jaar gewond gevonden in zijn woning aan de Rijksweg-Noord. De man overleed in het ziekenhuis.

Een tijdlang was volgens de politie niet duidelijk of de man door een misdrijf om het leven was gekomen. Sectie deed eind vorig jaar wel al een misdrijf vermoeden. Na onderzoek kwam de 50-jarige Maastrichtenaar in beeld, die inmiddels verdacht wordt van moord of doodslag, aldus de politie.

Volgens een woordvoerster van de politie is de man door een messteek om het leven gekomen. Zij kon echter niets zeggen over de relatie tussen beide mannen en het motief van de vermeende moord.