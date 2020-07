Verdachte opgepakt in onderzoek naar brand parkeergarage Alkmaar

In de buurt van de ondergrondse parkeergarage in Alkmaar waar woensdagochtend een grote brand woedde, is een verdachte aangehouden. Of en welke rol de verdachte heeft gespeeld bij het uitbreken van de brand wordt nog onderzocht, meldt de politie. De verdachte is op dit moment voor verhoor in het politiebureau.

De verdachte werd in de loop van de ochtend opgepakt. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in de Singelgarage aan de Ritsevoort, bij het centrum van de stad. Daarvoor is de politie op zoek naar getuigen. Rond 06.15 uur verliet iemand, vermoedelijk een man, de parkeergarage met de auto. „Dit is voor ons een belangrijke getuige”, aldus de politie, die de persoon oproept contact op te nemen. Ook andere mensen met informatie wordt verzocht te bellen.

De brand werd woensdag rond 06.25 uur gemeld. Omstreeks 11.30 uur meldde de brandweer het vuur onder controle te hebben. In de parkeergarage stonden 150 auto’s. Slechts twee daarvan hebben daadwerkelijk gebrand, maar door de rook en de hitte hebben veel meer voertuigen schade opgelopen. Hoe ernstig die schade is, moet door een expert worden bepaald.