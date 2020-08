Verdachte op de vlucht voor politie springt Maas in en ontkomt

Een verdachte van een vechtpartij heeft dinsdagavond in Tegelen bij Venlo uit handen van de politie weten te blijven door in de Maas te springen. Dat gebeurde nadat de politie was afgekomen op een grote vechtpartij aan de Medaillon in het Limburgse stadje.

Twee groepen bleken het op straat met elkaar aan de stok te hebben gekregen, waarbij over en weer rake klappen werden uitgedeeld. Als gevolg daarvan moesten een 17-jarige jongen en een 48-jarige man met verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie sloeg een 19-jarige Venlonaar in de boeien. Een andere verdachte rende echter weg en wist te ontkomen door de Maas in te springen en zwemmend zijn vlucht te vervolgen. Een stuk verderop zwom hij naar de oever en wist via de bosjes te ontkomen. De man is sindsdien spoorloos.

Toen de politie kwam, zette een aantal vechtersbazen het op een lopen. De politie sluit meer aanhoudingen dan ook niet uit. Waarom de mensen op straat met elkaar op de vuist gingen, wordt nog onderzocht.