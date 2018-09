Verdachte ontvoering meisje (6) blijft vast

Een 24-jarige verdachte van de ontvoering van een meisje van zes jaar blijft in voorarrest. De rechtbank in Roermond wees dinsdag een verzoek voor voorwaardelijke invrijheidstelling van de Weertenaar af.

De man plukte volgens het Openbaar Ministerie (OM) op 6 juni dit jaar een willekeurig meisje van de weg in Weert en sloot het kind op in de kofferbak van zijn auto. Hij ging rijden, maar het meisje maakte zoveel misbaar dat hij het kind enkele straten verderop weer uit de kofferbak haalde en vrij liet.

Raadsman Joost Antonides van de verdachte vroeg de man onder voorwaarden vrij te laten, omdat hij anders zijn werk en woning verliest. Maar de rechtbank wacht liever psychologisch onderzoek af. Dat moet duidelijk maken of er gevaar voor herhaling bestaat. Volgens een eerste psychologisch onderzoek zou de man autistisch zijn en ADHD hebben.

De verdachte werd onlangs overgeplaatst van het huis van bewaring in Sittard naar dat in Roermond. In Sittard werd hij bedreigd.