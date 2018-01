Verdachte ontvoering Insiya wilde ontsnappen

Een van de verdachten van de ontvoering van peuter Insiya heeft vorige week geprobeerd te vluchten naar het buitenland. De Amerikaan Robert B. werd onlangs door de rechtbank op vrije voeten gesteld, maar zit inmiddels weer in de cel. De raadkamer van de rechtbank heeft beslist dat hij negentig dagen langer vast blijft zitten, laat het Openbaar Ministerie weten.

B. was de laatste van de acht verdachten die nog vastzat. De rechtbank schorste vorige maand zijn voorlopige hechtenis omdat er voorlopig nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak. Daardoor werd de redelijke termijn overschreden.

De nu driejarige Insiya werd in september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Ze zit nu bij haar vader in India. B. zou zijn ingehuurd om de oma in bedwang te houden, hebben medeverdachten verklaard. Hij werd door buurtbewoners overmeesterd.