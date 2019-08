Verdachte ontkent ‘windmolenterreur’

Een van de mannen die onlangs werden aangehouden in verband met bedreigingen tegen ondernemers die meewerken aan de bouw van windmolenparken, Jan Nieboer, ontkent elke betrokkenheid. In het AD zegt hij: „Het is heel simpel: ik ben er niet bij betrokken geweest. Niet bij dreigbrieven en niet bij het strooien van asbest.”

Nieboer is voorlopig vrij in afwachting van zijn rechtszaak. Hij wordt nog wel verdacht van het sturen van dreigbrieven, maar niet meer van het dumpen van asbest.

Intussen is een begin gemaakt met de bouw van het windmolenpark bij 1e Exloërmond waar Nieboer tegen strijdt. Hij denkt dat het nog niet gedaan is met de protesten: „Ik heb mensen gesproken die handgranaten en semtex in de schuur hebben staan. (..) Als je de Veenkoloniale burger hard genoeg tergt, komt er een moment dat hij voor zichzelf kiest.”

Volgens Nieboer zijn de bewoners door de staat buitenspel gezet en zijn alle officiële bezwaren zinloos geweest. „Ik zie de overheid niet meer als hoeder van de belangen van de burgers, maar als de grootste vijand van de burgers.”