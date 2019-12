Verdachte ontkent betrokkenheid moord Jalink

De 30-jarige Gideon G., verdacht van de moord op de in mei 2016 doodgeschoten Vincent Jalink, heeft maandag bij de start van zijn strafzaak alle betrokkenheid ontkend. „Ik heb hier helemaal niks mee te maken”, zei G.

Jalink werd op de avond van 27 mei 2016 bij zijn woning in Diemen met twaalf kogels en voor de ogen van zijn toen 9-jarige zoontje doodgeschoten. Het spoor leidde al snel naar G., die voldeed aan het signalement dat getuigen hadden geschetst. Ook werd op de vluchtroute een zwart petje met zijn DNA en zogenoemde schotresten gevonden.

De zaak tegen hem zou vorig jaar al hebben gediend, maar het OM kwam toen op het laatste moment met een anonieme bedreigde getuige op de proppen. Die heeft onder meer verteld dat Jalink een miljoen euro had aangenomen voor de aanschaf van een grote partij cocaïne, maar twee maanden later nog niets had geleverd. Daarna zou hij ernstig zijn bedreigd.

G., die maandag mondjesmaat op vragen van de rechtbank inging, is vooralsnog de enige die in de zaak wordt vervolgd. Hij is niet de enige verdachte. Zo doemen in het dossier ook de namen op van mannen die eerder met hem betrokken waren bij een voorgenomen, maar verijdelde moordaanslag in Heemskerk. G. kreeg daarvoor zeven jaar cel.

Eerder werd ook al bekend dat justitie in de zaak-Jalink onderzoek deed naar de vermeende rol van de veroordeelde criminelen Naoufal ‘Noffel’ F. en Muhammed S. De eerste kreeg levenslang voor het regelen van de moord op Ali Motamed in Almere in 2015, de tweede kreeg ruim dertien jaar cel voor het smokkelen van een grote partij cocaïne met een Urker viskotter.

De officieren van justitie in de zaak tegen G. wilden maandag nog niet zeggen of zij en de andere verdachten in de zaak-Jalink daadwerkelijk voor de moord worden vervolgd. Dat gebeurt dinsdag, als zij hun strafeis tegen G. uitspreken.