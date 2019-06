De politie heeft dinsdag een 52-jarige man aangehouden in Spanje op verdenking van het neerschieten van de 60-jarige Karel Pronk. Dat gebeurde nabij een koffietent aan het Kalverbos in Delft op 7 augustus vorig jaar. Dat maakte de politie woensdag bekend.

De politie meldt dat het overleveringsverzoek aan Spanje in gang wordt gezet. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld.