Verdachte motorrijder Den Bosch weer aangehouden

Een verdachte motorrijder die betrokken was bij een ernstig ongeval met een gestolen crossmotor in Den Bosch is opnieuw aangehouden. Bij het ongeluk vorig jaar juni raakte een 40-jarige vrouw ernstig gewond.

De 20-jarige verdachte werd in februari al een keer aangehouden voor het ongeluk op de Churchilllaan in zijn woonplaats, maar toen waren er onvoldoende gronden om hem langer vast te houden. Volgens de politie heeft nader DNA-onderzoek op een petje en op de achtergelaten crossmotor nieuwe informatie opgeleverd.

De vrouw werd op 10 juni 2019 aangereden door een crossmotor en bleef ernstig gewond achter, terwijl de berijder wegvluchtte. Zij liep meerdere botbreuken op en lag enige tijd in het ziekenhuis.