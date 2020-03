Verdachte moordzaak Wiersum Anouar T. voorlopig in de cel

De 26-jarige Anouar T., verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald, aan het slot van een inleidende zitting in de strafzaak tegen T., een verre neef van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs tegen T. dat het voortzetten van zijn voorarrest rechtvaardigt.

Wiersum (44) werd op 18 september vorig jaar bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. T. is op 20 november aangehouden.

Tijdens de zitting in de extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp stak T. - gekleed in een driedelig kostuum - welbespraakt een lang betoog af over de hardhandige manier waarop hij is opgepakt en nadien in de cel is behandeld. Hij wil dat die gang van zaken wordt onderzocht. T. meent dat hij is „gefolterd” en dat het Openbaar Ministerie onder druk heeft willen zetten om hem te laten bekennen.

In de loop van het onderzoek, waarbij politie en justitie alle registers hebben opentrokken, zijn drie verdachten aangehouden, onder wie T. Volgens het OM heeft hij een „aansturende rol” in het moordcomplot gespeeld.

Na een uitzending van Opsporing Verzocht in november, waarin aandacht werd besteed aan de zaak, zei T. in een afgeluisterd gesprek dat hij voor de moord werd gezocht en „een tijdje uit de lucht” zou gaan. Direct na de moord vertrok hij voor enkele weken naar Marokko. Na zijn arrestatie heeft hij niet of nauwelijks verklaard. Hij zei dat hij dat wel wil gaan doen.

Derk Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in die zaak, die over een reeks onderwereldmoorden gaat. De lang voortvluchtige Taghi werd in december aangehouden in Dubai. Vrijdag vindt er in zijn zaak eveneens een inleidende zitting plaats. Taghi heeft al aangekondigd dat hij in zijn cel in de extra beveiligde gevangenis in Vught blijft en niet naar de rechtszaal zal komen.

Het team dat de zaak-Wiersum onderzoekt, heeft informatie ontvangen waarin staat dat Taghi de moord via een moordmakelaar heeft geregeld, maakte het OM op de zitting bekend. Van een formele verdenking tegen Taghi voor de moord op de advocaat is nog geen sprake.

De (niet-criminele) broer van kroongetuige B. is in maart 2018 doodgeschoten. Ook daarin wordt de hand van Taghi vermoed, maar ligt er evenmin een officiële aanklacht. Het motief van Taghi voor de moorden zou wraak op ‘verrader’ Nabil B. zijn geweest.