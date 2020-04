Verdachte moordzaak Derk Wiersum blijft vastzitten

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag bepaald dat Moreno B. (31), verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, voorlopig blijft vastzitten. Zijn advocaat had gevraagd het voorarrest te beëindigen, maar volgens de rechtbank zijn er te veel harde aanwijzingen tegen B. Dat de toedracht van de moord mogelijk iets anders is geweest dat een grondig voorbereide liquidatie, zoals de advocaat heeft geopperd, acht de rechtbank niet aannemelijk.

Derk Wiersum (44) werd op 18 september vorig jaar bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. In het grootscheepse onderzoek pakte de politie tot dusver drie verdachten op, onder wie Moreno B. Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. De moord op Wiersum veroorzaakte een schokgolf.

De tussentijdse zitting woensdag betrof ook de zaak tegen medeverdachte Giërmo B. (36). Namens hem zijn geen verzoeken gedaan. Zijn voorarrest blijft eveneens gehandhaafd. Beide verdachten verschenen woensdag niet in de rechtszaal, in verband met de coronamaatregelen.

Moreno B.’s advocaat Job Knoester betoogde woensdag dat het doodschieten van Wiersum mogelijk het gevolg is geweest van een uit de hand gelopen ruzie. Justitie heeft dit alternatieve scenario niet goed genoeg onderzocht, vindt hij. Volgens Knoester kan het ook zo zijn geweest dat de dadergroep er niet op uit was Wiersum te vermoorden, maar om hem te volgen, ten einde achter de verblijfplaats van kroongetuige Nabil B. te komen.

Het Openbaar Ministerie verwijst deze theorieën naar het rijk der fabelen en ook de rechtbank toonde zich er niet van onder de indruk. Het bewijs tegen Moreno B. bestaat onder meer uit DNA-sporen die zijn gevonden in twee auto’s die bij de voorbereiding en uitvoering van het vermoedelijke moordplan zijn gebruikt. Ook is er verdacht telefoonverkeer in het onderzoek in kaart gebracht. Moreno B. heeft Wiersum kort vóór de moord een paar keer gebeld. De advocaat sms’te hem uiteindelijk zijn visitekaartje.

De derde verdachte in de moordzaak is Anouar T., een neef van Ridouan Taghi. Ook T. zit nog vast, hij verscheen begin vorig maand voor de rechter. Alledrie de verdachten ontkennen iedere betrokkenheid bij de moord.

De volgende tussentijdse zitting is op 24 juni.