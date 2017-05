Verdachte moord Van Wieren zwijgt ineens

Desiree G. (28), die met haar vriend Rhowan P. (27) wordt verdacht van de moord op Jesse van Wieren uit Leens, wilde woensdagmiddag bij de rechtbank in Goningen plots niks meer loslaten over haar betrokkenheid. ’s Ochtends had ze nog gesproken over die vroege ochtend van 1 januari 2016 in Kloosterburen. Maar ’s middags beriep zij zich op haar zwijgrecht na een vraag van de rechtbank over het overleden slachtoffer.

De 28-jarige Van Wieren was op zoek naar drugs toen hij even na 03.00 uur ’s nachts bij het stel aanbelde, vertelden P. en G. eerder nog aan de rechter. Zelf waren ze naar eigen zeggen stomdronken. Volgens hen lokte Van Wieren een vechtpartij uit en schoten ze in een „overlevingsmodus”. G. zou Van Wieren hebben geslagen met een stofzuigerstang. P. stak hem na een worsteling 23 keer in zijn nek. Van Wieren was daarna vermist. Zijn lichaam werd een kleine week later gevonden in de tuin van het stel.

Tegenover de rechters beklaagde P. zich over de hulpverleners die hem destijds begeleidden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de toezichthouder van gemeente De Marne concludeerden in maart in een rapport dat de begeleiding van diverse zorginstellingen op het gebied van verslavingszorg tekort was geschoten. Ook werden signalen over huiselijk geweld tussen beide verdachten genegeerd.

De ouders van Van Wieren vertelden in de rechtbank dat hun zoon „geen ruziezoekende jongen was”. „Jesse was geen heilig boontje, maar die jaren lagen ver achter ons.” De vader: „Als de hulpverleners hadden gedaan wat ze moesten doen, was het anders gelopen.”

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum bleek dat beide verdachten een slechte jeugd hebben gekend met overmatig drugs- en drankgebruik. Ook hadden ze psychische stoornissen en zijn ze zwakbegaafd. Bij conflicten kan P. agressief reageren. Maar volgens de onderzoekers valt het doden van Van Wieren niet uit deze problematiek te herleiden.

De zaak gaat vrijdag verder.