Verdachte moord studente Utrecht blijft vaag

„De moord op Laura Korsman had nooit mogen gebeuren. Ik deel het verdriet met de nabestaanden. Het is een ware nachtmerrie”, zei Zamir M. in de rechtbank van Utrecht. Verder wilde de 31-jarige verdachte uit Nieuwegein donderdag tijdens een inleidende zitting niets loslaten over de moord op de studente.

De jonge vrouw werd in juli vorig jaar door messteken om het leven gebracht. M. staat hiervoor terecht. Hij zou in aanloop naar haar dood Laura hebben gestalkt.

Pas op de inhoudelijke zitting wil hij ingaan op de vraag of hij haar inderdaad heeft omgebracht of niet. M. wordt nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is op 14 mei.