„Verdachte moord studente Laura in de war”

De verdachte van de moord op Utrechtse studente Laura is psychisch in de war. Twee jaar geleden is hij ontvoerd geweest en die ervaring speelt nog altijd een rol in zijn leven, zei zijn advocaat Willem Jan Ausma na afloop van een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Utrecht. Daarom verblijft de 31-jarige Zamir M. momenteel op een speciale gevangenisafdeling voor mensen met psychische problemen in Zwolle.

Bovendien heeft hij in zijn jeugd het nodige meegemaakt, maar daarover wil Ausma nog niets zeggen. „Dat komt tijdens de inhoudelijke behandeling op 14 mei aan de orde.”

De 24-jarige Laura Korsman werd in juli vorig jaar in haar studentenhuis in Utrecht door messteken om het leven gebracht. De avond voor haar dood was zij M., haar ex-vriend, tegengekomen tijdens een avondje stappen. M. zou toen drugs hebben gebruikt. Een Engelsman die hierover kan verklaren, is nog niet gehoord. „De brexit raakt ook deze zaak”, verklaart de officier van justitie de vertraging rond het rechtshulpverzoek.