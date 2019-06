Verdachte moord studente herinnert zich weinig

De 20-jarige Michael N. die ervan wordt verdacht dat hij in Emmen een 20-jarige Duitse studente in haar appartement heeft gedood, blijft vaag over wat in de ochtend van 3 september vorig jaar gebeurde. De Italiaanse student N. deelde een woning met het slachtoffer. Hij herinnert zich weinig en verklaart donderdag in de rechtbank in Assen slechts mondjesmaat.

Sinds het incident lijdt hij naar eigen zeggen aan posttraumatische stressstoornis (PTSS) en is daardoor in de gevangenis in Zaanstad lelijk gevallen. Om nogmaals zo’n val te voorkomen, zit hij nu in een rolstoel, vertelde zijn advocaat de rechter.

Het Openbaar Ministerie verdenkt N. ervan dat hij het slachtoffer met een mes in haar hals stak, haar op bed gooide en haar smoorde met een kussen. N. ontkent het smoren met de kussen, maar zegt dat hij een hand op de mond van de vrouw hield, omdat ze schreeuwde.

N. belde vervolgens zelf het alarmnummer en riep dat hij zijn vriendin had vermoord. De agenten vonden de vrouw naast haar bed. Ze probeerden haar tevergeefs te reanimeren.

Het OM formuleert waarschijnlijk vrijdag de strafeis voor N.