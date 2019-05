Verdachte moord studente ging „door het lint”

Zamir M., verdacht van de moord op de Utrechtse studente Laura Korsman, heeft verklaard dat hij "volkomen door het lint’‘ is gegaan tijdens de confrontatie met Korsman op 11 juli, in haar woning. Korsman zou hem met een mes hebben bedreigd, waarna M. (32) "verwoestend’’ zou hebben uitgehaald om zich het vege lijf te redden. Zijn verklaring stuit op ongeloof bij de rechtbank in Utrecht, waar M. dinsdag terechtstaat.

Volgens M. is hij tijdens de bewuste nacht, zwaar onder invloed van drugs, de studentenwoning van Korsman aan de Borsboomstraat binnengedrongen. Tijdens een gesprek in haar kamer ontstond ruzie, waarbij Korsman een mes zou hebben getrokken. In de daaropvolgende worsteling zou Korsman zichzelf per ongeluk twee keer hebben gestoken, met een slagaderlijke bloeding tot gevolg.

M. was de ex-vriend van Korsman. Hij zou het einde van de relatie niet hebben kunnen verkroppen.