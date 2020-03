Verdachte moord ouders blijft in de cel

De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag bepaald dat een 27-jarige man die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op zijn ouders voorlopig in voorarrest blijft. De man zou zijn ouders in het Gelderse plaatsje Hengelo op 21 oktober 2019 met een hamer hebben doodgeslagen en daarna hun keel hebben doorgezaagd.

De verdachte is eind vorig jaar voor gedragskundige observatie geplaatst in het Pieter Baan Centrum. Omdat het rapport daarover nog niet klaar is, blijft de man vastzitten, meldt de rechtbank.

De volgende zitting is gepland op 23 juni.