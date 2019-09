„Verdachte moord op Wiersum tussen 20 en 25”

De verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum is vermoedelijk tussen de 20 en 25 jaar oud. Dat meldde de politie vrijdag. Eerder zei de politie dat de vermoedelijke schutter een jonge man van tussen de 16 en 20 jaar oud was.

Een woordvoerster van de politie zei dat de vermoedelijke leeftijd van de verdachte is bijgesteld op basis van tips die over de zaak zijn binnengekomen. Ze kon niets zeggen over het aantal tips dat de politie heeft gekregen.

De rest van het signalement van de verdachte is niet bijgesteld. Het gaat om een slanke man van ongeveer 1,75 meter en hij was in het zwart gekleed.

Wiersum werd woensdagmorgen bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert op straat doodgeschoten.