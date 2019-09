Verdachte moord Oostkapelle blijft vastzitten

De 56-jarige man uit het Zeeuwse Oostkapelle die verdacht wordt van het doodsteken van een 78-jarige vrouw uit dezelfde plaats, blijft voorlopig in hechtenis. Dat besloot de rechtbank in Middelburg dinsdagmiddag tijdens een voorbereidende zitting.

De Oostkapelse werd in mei gewond in haar appartement gevonden en overleed ter plaatse. De verdachte woont in hetzelfde appartementencomplex. Onder de bewoners heerst veel onrust. De verdachte zou zijn buren al langere tijd terroriseren. Diverse bewoners hebben tegen de politie verklaard erg bang voor hem te zijn.

De verdachte zelf was niet aanwezig in de rechtszaal. De rechtbank oordeelde dat er voldoende bezwaren zijn om de man niet vrij te laten en vindt dat verder onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut nodig is. Op 29 november is de volgende zogeheten pro-formazitting.