Verdachte moord Muidertrekvaart naar PBC

De 44-jarige Erwin G., verdacht van de moord dan wel doodslag op Edita Moliené, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC), de gedragskundige observatiekliniek van justitie. Dat bleek vrijdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen G. bij de rechtbank in Lelystad. De man ontkent dat hij de hand heeft gehad in de dood van de 42-jarige vrouw.

De zaak is in een aantal opzichten nog omgeven met raadselen. Zo staat de exacte doodsoorzaak nog niet vast. Ook een natuurlijke dood is niet uitgesloten. Ook is mogelijk dat de vrouw is overleden tijdens wurgseks.

Het slachtoffer werd op 20 september gevonden in het water van de Muidertrekvaart, tussen Muiden en Amsterdam. Zij was met touw geboeid. Op een van de knopen is DNA van verdachte G. gevonden. Het lichaam was gewikkeld in een opblaaszwembad, waarvan de herkomst nog niet is komen vast te staan.

G. werd in november aangehouden.