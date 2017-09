Verdachte moord Leiden is ex-tbs’er

Een van de verdachten van het doden van een 38-jarige man zondagavond in een woning in Leiden is een 45-jarige ex-tbs’er uit die stad. Dat bevestigt de woordvoerster van burgemeester Henri Lenferink vrijdag na berichtgeving van Omroep West.

De 45-jarige man werd in september 2005 door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot zes maanden cel en tbs met dwangverpleging wegens het ernstig mishandelen van zijn ex-vriendin. Hij heeft tot oktober 2013 een tbs-behandeling gehad.

Naast de 45-jarige verdachte zit nog een 30-jarige man vast in „volledige beperkingen”. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Wat de aanleiding voor het misdrijf is geweest, is nog niet bekend.