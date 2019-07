Verdachte moord Karel Pronk blijft vastzitten

De verdachte van de moord op Karel Pronk vorig jaar in Delft, de 52-jarige Errol J., blijft de komende drie maanden vastzitten. De raadkamer van de rechtbank Den Haag besloot donderdag zijn voorarrest te verlengen, meldt het Openbaar Ministerie.

Eerder deze maand werd J. overgeleverd aan Nederland en in bewaring gesteld. De verdachte was eind juni in Spanje aangehouden tijdens een routinecontrole op een snelweg. Nederland had vorig najaar een internationaal aanhoudingsbevel voor J. uitgevaardigd.

Het OM verdenkt J. ervan dat hij op 7 augustus 2018 de 60-jarige Pronk heeft doodgeschoten, met meerdere kogels. Dat gebeurde op klaarlichte dag bij een koffietent aan het Kalverbos in Delft. Pronk was bekend in de onderwereld en was onder meer veroordeeld voor het leiden van een bende die zich bezighield met wietteelt.