‘Verdachte moord kapster bestal haar ook’

Soestenaar Bart B., de man die ervan wordt verdacht zijn 52-jarige vriendin te hebben gedood en haar lichaam in stukken te hebben gesneden, zou ook een groot geldbedrag van haar rekening naar zichzelf hebben overgemaakt. Om hoeveel geld het gaat, is niet duidelijk. Ook heeft B. nog altijd niet willen vertellen over de dood van de kapster.

„Hun relatie liep niet goed, ze was op zoek naar een ander huis”, zei de officier van justitie maandag tijdens de tweede niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Utrecht. B. was hier niet bij aanwezig. Tijdens de vorige zitting was hij er wel. Toen vertelde hij dat hij zijn partner „onder de trap had gevonden. Daarna heb ik verkeerd gehandeld.” Volgens de officier van justitie heeft B. wisselend verklaard over die val van de trap. „Ook is er nog altijd geen verklaring die dat verhaal kan ondersteunen.”

De 56-jarige B. werd afgelopen april aangehouden. Zijn partner was toen al maandenlang vermist. Waarschijnlijk heeft B. haar eind december gedood. Delen van het lichaam van de vrouw werden dit jaar op verschillende plaatsen gevonden, haar romp in een koffer langs het water in Amsterdam en andere delen in de tuin van de woning van B. in Soest. Er zijn nog altijd lichaamsdelen niet gevonden, vertelde de officier maandag.

De zaak gaat op 16 januari verder, maar zal ook dan nog niet inhoudelijk behandeld worden.